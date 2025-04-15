Galatasaray, Silva İçin Araştırma Yapıyor

GALATASARAY, BERNARDO SILVA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, sezon sonunda Dries Mertens ile yolları ayırdıktan sonra, Manchester City’den Portekizli yıldız Bernardo Silva’yı transfer etmeyi düşünüyor. Kulübün, Silva’nın transferine yönelik maliyet araştırması yapmaya başladığı ve 3 yıl boyunca katkı sağlayabilecek bir 10 numara arayışında olduğu ifade ediliyor.

MANÇSTER CITY’DEN YENİ BİR TRANSFER HEDEFİ

Dursun Özbek ve ekibinin, gelecek sezon için yeniden bir yapılanmaya gideceği ve bu bağlamda Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Okan Buruk’un da bu transfer için oldukça hevesli olduğu, 100 milyon euroluk 10 numara için istekli olduğu bildiriliyor. Yönetim, Manchester City’den İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne’nin ardından şimdi de Bernardo Silva’yı almak istiyor. Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Avrupa’dan gelen yoğun talep, Galatasaray’ın işini zorlaştırıyor.

EUROPA’DAN CİDDİ TAAHHÜTLER VAR

Benfica, Silva için aktif adımlar atarken, A Bola’ya göre Galatasaray’ın yanı sıra Barcelona ve Suudi Arabistan’daki kulüpler de Portekizli yıldız için büyük bir mücadele veriyor. Manchester City’nin bu sezon yaşadığı hayal kırıklıkları sonrasında kadrosunu yenileme sürecine girmesi, 30 yaşındaki oyuncunun satış listesine konduğunu söylüyor. Premier Lig temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi devam eden Bernardo Silva için Galatasaray maliyet araştırmasına hız vermiş durumda. 2019 yılında piyasa değeri 100 milyon euroya ulaşan Silva, en iyi sezonunu 2018-19 döneminde geçirdi.