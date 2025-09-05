Haberler

Galatasaray, Singo İçin 60 Milyon Euro Koydu

GALATASARAY TRANSFER GİRİŞİMLERİNE HIZ VERDİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için harekete geçti. Takımın birçok oyuncusuna teklifler gelmeye devam ederken, Galatasaray, yeni transferi Singo için de girişimlerini başlattı ve oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli maddesi ekledi.

YÜKSEK SERBEST KALMA BEDELİ BELİRLENDİ

Takvim’deki habere göre, 24 yaşındaki Fildişili futbolcunun sözleşmesine 60 milyon euro’luk serbest kalma maddesi konuldu. Bu adım, Galatasaray’ın yeni yıldızından yüksek bir gelir elde etme amacı taşıyor. Singo, takımıyla ilk kez Çaykur Rizespor maçının son dakikalarında sahaya çıkarak Galatasaray kariyerine başladı.

