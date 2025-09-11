Galatasaray, Singo ile 5 Yıl

TRANSFER SÜRECİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Süper Lig takımı Galatasaray, büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği Wilfried Singo ile 2025/2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu, yıllık 4.8 milyon Euro garanti ücret alacak ve bu transfer, Galatasaray tarihinin en pahalı savunma transferi olma özelliğini taşıyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI VE SAKATLIK RİSKİ

Singo, milli takım formasıyla yaptığı Gabon karşılaşmasında, rakip futbolcunun sert müdahalesi sonucunda yere düştü. Bu anlar, sosyal medya üzerinden hızla yankı buldu ve Galatasaray taraftarları, yeni transferlerinin sağlık durumu konusunda kaygı taşımaya başladı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığını merak ediyor.