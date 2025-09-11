Haberler

Galatasaray, Singo ile 5 Yıl

TRANSFER SÜRECİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Süper Lig takımı Galatasaray, büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği Wilfried Singo ile 2025/2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu, yıllık 4.8 milyon Euro garanti ücret alacak ve bu transfer, Galatasaray tarihinin en pahalı savunma transferi olma özelliğini taşıyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI VE SAKATLIK RİSKİ

Singo, milli takım formasıyla yaptığı Gabon karşılaşmasında, rakip futbolcunun sert müdahalesi sonucunda yere düştü. Bu anlar, sosyal medya üzerinden hızla yankı buldu ve Galatasaray taraftarları, yeni transferlerinin sağlık durumu konusunda kaygı taşımaya başladı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığını merak ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.