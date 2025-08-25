Haberler

Galatasaray, Singo ile anlaştı

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, Monaco’da mücadele eden Wilfried Singo ile ilgili transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme konusunda uzlaştı. Haberde, Sarı-kırmızılıların oyuncu ile 5 milyon euro civarında bir anlaşmaya vardığı bilgisi yer alıyor. Diğer yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da deneyimli futbolcu ile görüntülü bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

SİNGO İÇİN TEKLİF BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Singo için yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı. Cimbom, bu transfer için Monaco kulübüne 5+23 milyon euro’luk bir öneride bulundu. Anlaşmanın çok kısa bir süre içinde sonuçlanacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Singo’ya Galatasaray dışında Everton, Newcastle, Aston Villa ve Borussia Dortmund’un da ilgi gösterdiği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.