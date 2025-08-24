Haberler

Galatasaray, Singo ile görüşmeleri sürdürüyor

GELİŞMELERİN MERKEZİ: WILFRIED SINGO’NUN TRANSFERİ

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Monaco’nun 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Teknik direktörü Okan Buruk, oyuncunun transferini uzun süredir istiyor. Bu bağlamda, Singo’nun menajeri İstanbul’a gelerek görüşmelere başladı.

YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ İLERLETİYOR

Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmenin ardından, transferde önemli bir mesafe kat edildiği bildiriliyor. Bu süreçte, transferin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkan Singo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlar fay hatlarına dikkat çekerek, Ankara'nın zayıf yapı stoku hakkında uyarılarda bulundu. Tehdit oluşturan faylar varlığını sürdürüyor.
Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ömer E., polisten kaçarken kaza yaptı. Daha önceki kaçışları nedeniyle tutuklanan sürücü, hastaneye sevk edildi.

