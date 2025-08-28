Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı!

GALATASARAY, SINGO’NUN TRANSFER MALİYETİNİ AÇIKLADI

Galatasaray, Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo’nun transfer maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Futbolcu ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtilirken, Singo’nun yıllık kazancı net 4.8 milyon euro olarak açıklandı.

SINGO: “TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Wilfred Singo, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde duygularını ifade etti. Galatasaray’dan yapılan açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır” ifadesine yer verildi.

TRANSFER DETAYLARI VE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Açıklamada Singo’nun eski kulübü AS Monaco’ya net 30.769.230,77 EUR tutarında bir transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilen kârın %10’luk bölümünün AS Monaco’ya aktarılacağı da ifade edildi. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve her sezon için 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecek olması bilgisi verildi.