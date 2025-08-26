Haberler

Galatasaray, Singo Transferinde Anlaşıldı

GALATASARAY SINGO TRANSFERİNDE SON DÜZLÜKTE

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Galatasaray, Wilfried Singo transferinde anlaşmaya yaklaşmış durumda. Futbolcuya ödenecek olan bonservis ve ilave bonus ücretleri de gün yüzüne çıkmış durumda. İtalya’da çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar ile Monaco arasında 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında bir mutabakat sağlandı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Galatasaray, Fransız kulübü Monaco’ya Singo’nun ilerideki satışından yüzde 10 pay vermeyi de kabul etti. Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Fildişili futbolcu, geçtiğimiz sezonda toplamda 35 maçta yer aldı ve 3 gol ile 3 asistlik katkıda bulundu.

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

