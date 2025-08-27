Galatasaray, Singo’yu İstanbul’a getirdi

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Galatasaray, transfer süreçlerine devam ederek Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco’da forma giyen Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo’yu İstanbul’a getirdi. 24 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a gelişinde sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri onu karşıladı.

WILFRIED SINGO’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Wilfried Singo, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı. Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla beraber büyük işler başaracağız” ifadelerini kullandı. İlgili transfer sürecinin bir parçası olarak, Singo sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.