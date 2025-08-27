Haberler

Galatasaray, Singo’yu İstanbul’a getirdi

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Galatasaray, transfer süreçlerine devam ederek Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco’da forma giyen Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo’yu İstanbul’a getirdi. 24 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a gelişinde sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri onu karşıladı.

WILFRIED SINGO’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Wilfried Singo, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı. Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla beraber büyük işler başaracağız” ifadelerini kullandı. İlgili transfer sürecinin bir parçası olarak, Singo sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Çiğdem Bulut Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ailesi, hastane ve doktoru yanlış ameliyat nedeniyle suçladı.
Grimsby Town, Manchester United’ı Mağlup Etti

Grimsby Town, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı penaltılarla 12-11 yenerek önemli bir başarı elde etti. Taraftarlar, sevinçle sahaya koştu.

