Galatasaray, Singo’yu Monaco’dan transfer etti

GALATASARAY TRANSFER BİLDİRMESİ YAPTI

Süper Lig ekibi Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo’yu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Bu transfer için Monaco’ya 30.7 milyon euro bonservis ücreti ödenecek ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirden %10 pay verilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Singo’ya 5 yıl süresince her sezon 4.8 milyon euro maaş ödeyecek.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.” şeklinde ifadeler yer aldı.