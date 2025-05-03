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Galatasaray, Sivas’ı 4-1 Yendi

GALATASARAY’IN ÜST ÜSTE GOLLE DOLU MAÇLARI

Galatasaray, oynadığı son 3 karşılaşmada toplam 14 gol atmayı başardı. Bu maçlardan ikisi Trendyol Süper Lig’de, biri ise Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivas’ı konuk etti.

SİVAS MAÇINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Sarı-kırmızılı takım, son dönemlerde sergilediği etkili hücum oyununu Sivas’a karşı da sürdürdü ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Böylece Galatasaray, son 3 resmi mücadelesinde toplam 14 gol atmış oldu. Daha önceki karşılaşmalarda Galatasaray, Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u da aynı sonuçla mağlup etti.

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