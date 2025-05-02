Galatasaray, Sivasspor’la Maç Hazırlığını Tamamladı

GALATASARAY, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bitiriyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, 3 grup halinde 8’e 2 pas ve taktik çalışması yaptı.

LİDER GALATASARAY, SİVASSPOR’U AĞIRLIYOR

Lider durumundaki Galatasaray’ın Sivasspor ile yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Hazırlıklar oldukça yoğun bir şekilde sürüyor ve takım maç için hazır hale geliyor.