Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazır

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde yürütülen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki idman, taktikselliği ile dikkat çekti.

SİVASSPOR MAÇI YARIN

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00’da Süper Lig’in 34’üncü haftasında Sivasspor’u evinde ağırlayacak. Takım, bu kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak maç gününü bekliyor.