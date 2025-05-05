Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY’IN FARKLI GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle kümede kalma savaşı veren rakibini geride bıraktı.

DERBİDE BEŞİKTAŞ ZAFERİ

Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş’a ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı. Bu sonuçla Galatasaray ile olan puan farkı 8’e çıktı.

HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta süresince toplam 25 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması Mersin’de gerçekleşti. Hatayspor, Başakşehir ile oynadığı maçta 4-2 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

SAMSUNSPOR’DAN KUVVETLİ PERFORMANS

Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa kupaları hedefi peşinde koşan Eyüpspor’u 3-0 ile geçerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Samsunspor bu sonuçla puanını 57’ye çıkarırken, Eyüpspor 50 puanda kalarak üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLAR

Küme düşme hattında yer alan Bodrum FK haftayı BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyetle haftayı kapattı.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

– Antalyaspor – Konyaspor: 1-0

– Çaykur Rizespor – Gaziantep FK: 2-0

– Alanyaspor – Kayserispor: 1-1

– Galatasaray – Sivasspor: 4-1

– Hatayspor – Başakşehir: 2-4

– Samsunspor – Eyüpspor: 3-0

– Adana Demirspor – Göztepe: 1-2

– Fenerbahçe – Beşiktaş: 0-1

– Kasımpaşa – Trabzonspor: 1-1