Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY, SİVASSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. İlk yarıda bulduğu gollerle rakibini geride bırakan Galatasaray, ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu.

İKİNCİ YARIDAKİ GOL İPTALLERİ

Maçın ikinci yarısı 47. dakikada Lemina’nın pası ile başladı. Sağ kanatta topla buluşan Sallai, pasını Osimhen’e çıkardı. Osimhen, penaltı noktası üzerinde kaleci Ali Şaşal’dan önce vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fakat, VAR incelemesi sonrasında Osimhen’in ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.

69. dakikada Osimhen’in pasından yararlanan Yunus Akgün’ün ceza yayı üzerindeki vuruşu üstten auta gitti. 89. dakikada Pritchard’ın ceza yayı üzerinde Mertens’in müdahalesiyle düşmesi sonucunda seken top Koita’nın önünde kaldı. Koita’nın vuruşu ağlarla buluştu, ancak hakem Ozan Ergün VAR incelemesi sonrası Pritchard’a yapılan faul nedeniyle bu golü de iptal etti.

TAKIM KADROLARI VE GOLLERE GÖZ ATILDIĞINDA

Galatasaray’da kaleci Muslera, defans oyuncuları Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, orta sahada Torreira, Lemina ve forvette Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz ile Osimhen forma giydi. Galatasaray’ın gollerini Torreira (9. dk), Osimhen (15. ve 31. dk), Barış Alper Yılmaz (21. dk) atarken, Sivasspor’un tek golü Rej Manaj’dan (33. dk) geldi.

Sarı kartlar ise Galatasaray’dan Mertens, Sivasspor’dan ise Rej Manaj ve Koita’ya gösterildi. Maçın hakemleri Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar oldu.