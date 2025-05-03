Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINDA ETKİCİ PERFORMANS GÖSTERİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor’u evinde ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
İlk yarıda 9. dakikada, Yunus Akgün’ün pasıyla ceza sahası sol köşesinde topu kontrol eden Eren Elmalı, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Osimhen’in kaleci Ali Şaşal’ı yanıltan vuruşunu kurtaran Şaşal, Torreira’nın meşin yuvarlağı ağlara göndermesine engel olamadı. 1-0
15. dakikada Sallai’nin sağ taraftan yaptığı ortada, Morata’nın topuğuyla dokunduğu top Eren Elmalı’nın önüne düştü. Eren Elmalı’nın ceza sahası içindeki vuruşu sonrası Ali Şaşal’ın kurtarışı, Osimhen’in boş kaleye topu göndermesine engel olamadı. 2-0
21. dakikada sağ kanattan Osimhen’in içeri çevirdiği topu kontrol edemeyen Tolga Ciğerci’nin kaptırdığı topu Barış Alper Yılmaz, ceza yayı üzerinden uzak köşeye gönderdi. 3-0
31. dakikada, Sallai’nın kullandığı serbest vuruşta Osimhen müsait pozisyonda kaleci Ali Şaşal’ı geçti ve topu ağlarla buluşturdu. 4-0
33. dakikada, Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’ı geçerek altıpasın sağ tarafından vuruşunu yaptı ve topu kaleci Muslera’nın bacakları arasından filelere gönderdi. 4-1
38. dakikada, Yunus Akgün’ün savunmanın arkasına attığı pasta Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruş yaptı fakat Ali Şaşal, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
TAKIM KADROLARI
Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 25), Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Cuesta, Frankowski
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Samba Camara, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Bekir Böke, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Rey Manaj
Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Simic, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Koita, Turgunbayev
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Torreira (dk. 9), Osimhen (dk. 15 ve 31), Barış Alper Yılmaz (dk. 21) (Galatasaray), Rej Manaj (dk. 33) (Sivasspor) – İSTANBUL