Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINDA ETKİCİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor’u evinde ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

İlk yarıda 9. dakikada, Yunus Akgün’ün pasıyla ceza sahası sol köşesinde topu kontrol eden Eren Elmalı, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Osimhen’in kaleci Ali Şaşal’ı yanıltan vuruşunu kurtaran Şaşal, Torreira’nın meşin yuvarlağı ağlara göndermesine engel olamadı. 1-0

15. dakikada Sallai’nin sağ taraftan yaptığı ortada, Morata’nın topuğuyla dokunduğu top Eren Elmalı’nın önüne düştü. Eren Elmalı’nın ceza sahası içindeki vuruşu sonrası Ali Şaşal’ın kurtarışı, Osimhen’in boş kaleye topu göndermesine engel olamadı. 2-0

21. dakikada sağ kanattan Osimhen’in içeri çevirdiği topu kontrol edemeyen Tolga Ciğerci’nin kaptırdığı topu Barış Alper Yılmaz, ceza yayı üzerinden uzak köşeye gönderdi. 3-0

31. dakikada, Sallai’nın kullandığı serbest vuruşta Osimhen müsait pozisyonda kaleci Ali Şaşal’ı geçti ve topu ağlarla buluşturdu. 4-0

33. dakikada, Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’ı geçerek altıpasın sağ tarafından vuruşunu yaptı ve topu kaleci Muslera’nın bacakları arasından filelere gönderdi. 4-1

38. dakikada, Yunus Akgün’ün savunmanın arkasına attığı pasta Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruş yaptı fakat Ali Şaşal, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 25), Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Cuesta, Frankowski

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Samba Camara, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Bekir Böke, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Rey Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Simic, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Koita, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Torreira (dk. 9), Osimhen (dk. 15 ve 31), Barış Alper Yılmaz (dk. 21) (Galatasaray), Rej Manaj (dk. 33) (Sivasspor) – İSTANBUL