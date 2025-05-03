Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY’IN SİVASSPOR ÜSTÜNDEN HAKİMİYETİ

Galatasaray, Sivasspor ile gerçekleştirdiği son 6 maçı değerlendirdiğinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, RAMS Park’ta gerçekleşen maçta Galatasaray, ilk yarıda attığı gollerle birlikte maçı 4-1’lik bir skorla kazanmayı başardı.

GALATASARAY’IN SON KAYBI 2022’DE OLDU

Aslan, 2021-2022 sezonunun 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı karşılaşmada Sivasspor’a 3-2’lik skorla yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, rakibine karşı oynadığı müsabakalarda bir daha kaybetmedi. Cimbom, son süreçteki 6 karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik getirerek etkileyici bir performans sergiledi.