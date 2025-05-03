Haberler

Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY’IN SİVASSPOR ÜSTÜNDEN HAKİMİYETİ

Galatasaray, Sivasspor ile gerçekleştirdiği son 6 maçı değerlendirdiğinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, RAMS Park’ta gerçekleşen maçta Galatasaray, ilk yarıda attığı gollerle birlikte maçı 4-1’lik bir skorla kazanmayı başardı.

GALATASARAY’IN SON KAYBI 2022’DE OLDU

Aslan, 2021-2022 sezonunun 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı karşılaşmada Sivasspor’a 3-2’lik skorla yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, rakibine karşı oynadığı müsabakalarda bir daha kaybetmedi. Cimbom, son süreçteki 6 karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik getirerek etkileyici bir performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Kadın, Topu Patlattı Çocuklara Küfür Etti

Avcılar'da futbol oynayan çocukların topu bir kadının bahçesine girince, kadın çocukların ısrarlarına rağmen topu patlayarak onlara hakaret etti. O anlar kaydedildi.
Haberler

Ali Babacan, Merzifon’da çeşitli ziyaretler yaptı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş insanlarıyla buluştu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik sorunları dinledi ve ülke ekonomisinin sıkıntılı sürecine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.