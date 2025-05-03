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Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY, SİVASSPOR’U MAĞLUP EDEREK SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasıyla üst üste 6. galibiyetini almayı başarıyor. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u evinde ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleyi 4-1’lik üstünlükle tamamlayarak yenilmezliğini devam ettiriyor.

GALİBİYET SERİSİ 6’YA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile oynadığı maçla birlikte resmi müsabakalardaki galibiyet serisini 6’ya ulaştırıyor. Cimbom, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor; Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe ve Konyaspor’u yenerek bu başarıyı elde etti.

GELECEK HAFTA TRABZONSPOR’LA KARŞILAŞACAK

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. İzleyenler, Aslan’ın performansını merakla bekliyor.

– İSTANBUL

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