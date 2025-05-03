Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 Yendi

GALATASARAY ZAFERİ

Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşma hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde gerçekleşti. Ergün’ün yardımcıları ise Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar oldu.

GALATASARAY İLK YARIDA FARKI AÇTI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 9’uncu dakikada golle öne geçti. Osimhen’in kale önünden çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural’ın müdahalesiyle seken top, Torreira’nın önüne düştü. Torreira’nın yakın mesafeden vuruşu ile Galatasaray skoru 1-0 yaptı. 15’inci dakikada Eren Elmalı’nın direktinden dönen top, Osimhen’in önüne geldi. Osimhen, boş kaleye yaptığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. 21’inci dakikada ise Tolga Ciğerci’nin uzaklaştıramadığı topu Barış Alper Yılmaz aldı ve ceza sahası yayının üzerinden yaptığı vuruşla durumu 3-0 yaptı. 31’inci dakikada galibiyet hesaplarını güçlendiren dördüncü golü Osimhen, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşun ardından, şık bir vuruşla kaydetti: 4-0.

SIVASSPOR FARKI AZALTTI

Sivasspor, 33’üncü dakikada farkı 3’e indirdi. Tolga Ciğerci’nin ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Manaj, kaleci Muslera’nın bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. İlk yarı Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA HAKEMİN KARARLARI

Galatasaray, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Osimhen ile bir gol daha buldu, fakat VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı. 89’uncu dakikada Mertens’in ters dokunuşunda ceza sahasında Koita, kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak bir gol daha kaydetti. Ancak VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt denilerek bu gol de iptal edildi. Hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığını belirterek orta noktayı gösterdi, ardından Mertens’e faul yapıldığı gerekçesiyle golü tekrar iptal etti. Bu sonuçla maç Galatasaray’ın 4-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.