Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY ZİRVEDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor’u 4-1 yenerek liderliğini güçlendirdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 4-0’lık üstünlük sağladı. Konuk takım, 33. dakikada Rey Manaj’ın attığı gol ile farkı 3’e indirdi ve ilk yarı 4-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, rakibine gol atma fırsatı vermedi ve maçı 4-1 kazanarak sezonun 32. müsabakasında 26. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 83’e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçirdiği sezonda sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray, bu galibiyetle zor bir derbiyi rahatça izlemeyi planlıyor ve şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.

Sahasındaki Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, sahasında oynadığı son 16 lig maçında mağlup olmadı ve sadece geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde yenilmişti. Bu sezon RAMS Park’ta çıktığı 16 lig maçında ise 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu süreçte 20 gol atarak kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Sivasspor maçında iç sahadaki gol yememe serisi de sürdürülemeyerek 5 maça çıktı.

Osimhen Kariyer Rekoru Kırdı

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 33 golle kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı. 2022-2023 sezonunda Serie A’da 31 gol atan Osimhen, Galatasaray formasıyla 37. resmi maçında bu sayıyı geçerek yeni bir rekora imza attı. Mücadelede iki gol kaydeden Osimhen, Süper Lig’de 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığı hedefine bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray’da Diğer Öne Çıkan Performanslar

Lucas Torreira, karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren etkili bir performans sergileyerek 9. dakikada gol atmayı başardı. Barış Alper Yılmaz, 2 maç aradan sonra forma giyerek 21. dakikada fileleri havalandırdı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ancak, milli sol bek Eren Elmalı, 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Okan Buruk’tan Önlemler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skoru aldıktan sonra sarı kart ceza sınırındaki oyuncularını korumak amacıyla 70. dakikada Osimhen ve Davinson Sanchez’i oyundan aldı. Maçın son anlarında VAR incelemesi sonucu tartışmalı bir gol durumu yaşandı ve nihayetinde Sivasspor’un golü iptal edildi.

Sivasspor’un Durumu

Net Global Sivasspor, Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte düşme hattında kalmaya devam ediyor. Ligde 34 puanla 15. sırada yer alan takım, yarışın sonuna yaklaşırken tehlikeli bir durumla karşı karşıya. Rey Manaj, Sivasspor’un gol atan ismi oldu ve bu sezon 12. kez fileleri havalandırmayı başardı.