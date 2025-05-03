Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ VE HEDEFLERİ

Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında, kendi sahasında Sivasspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, durum değerlendirmesi yaptı. Buruk, “Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarın heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜÇ MAÇ

Okan Buruk, şampiyonluk için önlerindeki üç maçı kazanmak istediklerini vurguladı. “Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına çok bakmadan kendi maçımıza odaklanıyoruz. 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Kayseri maçı ve deplasmanda Göztepe maçına çıkacağız. Hedefimiz burada kazanarak şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bize avantaj sağlayacak. Umarım en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz” sözlerini sarf etti.

BEK OYUNCULARININ ROLÜ

Buruk, iç sahada oynadıkları ve defansif takımlara karşı bek oyuncularının katkısına dikkat çekti. “Size gelen takımlar defansif anlamda yoğunluğu olan takımlarla oynuyorsunuz genel olarak. Üretmek için hareketliliğe ihtiyaç oluyor. Sallai’yi bek olarak kullanma sebeplerimizden biri savunma arkası koşuları yapması. Eren koşuları yaptı. Bunlar daha çok üretmenizi sağlıyor. İlk golde Eren’in koşusu önemli koşulardan biriydi” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN’İN ÇIKARILMASI

Victor Osimhen’in 70’inci dakikada oyundan çıkması hakkında da açıklama yapan Buruk, “3’üncü gole yakındı. Kariyer rekorunu kırmış, gelişmesini ben engellemiş oldum. Kenarda daha hassas düşünüyoruz. Sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için oyundan çıkardım” şeklinde konuştu. Buruk, son olarak, “Çok formdayız. Bu net şekilde gözüküyor. Bugün ilk 11’de yaptığımız değişiklikler vardı. Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Formumuz yükseldi ve oyun olarak daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.