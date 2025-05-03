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Galatasaray, Sivasspor’u Ağırladı, Osimhen 32. Golünü Attı

GALATASARAY’IN MAÇI VE OSIMHEN’İN BAŞARISI

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekipte maça ilk 11’de yer alan Victor Osimhen, 15. dakikada ağları sarstı. Nijeryalı futbolcu, 2022-2023 sezonunda Napoli’de attığı 31 gol sayısını geçerek bu sezon 32 gole ulaşarak kariyerinde yeni bir rekor kırıyor.

REKORLARINI KIRMA HEDEFİ

Osimhen, Galatasaray formasını giymekte ve 3 gol daha atması durumunda Mario Jardel’i geçerek bir sezonda Galatasaray ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahip olacak. 26 yaşındaki süper yıldız, 5 gol katkısı daha sağlarsa Alex de Souza’nın bir sezondaki en fazla gol katkısı veren oyuncu rekorunu da eline alacak.

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