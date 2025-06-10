Galatasaray, Skriniar İçin PSG İle Görüştü

GALATASARAY’SIYLA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig’in köklü temsilcisi Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye kaptırdığı Milan Skriniar konusunda harekete geçti. Slovakya’da yayın yapan Sport24’ün aktardığına göre, Galatasaray, Milan Skriniar’ın transferi için PSG ile temas kurarak maddi taleplerini öğrendi. Fransız ekibi, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

MİLAN SKRINIAR İLE İLETİŞİM

Galatasaray’ın, Milan Skriniar’ın kulübe katılma isteği hakkında bilgi almak amacıyla aracılar aracılığıyla oyuncuyla temas kurduğu ve alınacak olumlu yanıt sonrasında pazarlık süreçlerine başlanacağı ifade edildi. Transferin önündeki ana engelin ise oyuncunun yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu bilgisi geldi. Skriniar’ın, Suudi Arabistan’dan da teklifler almasına rağmen Avrupa’da kalmayı istemesi durumunda maaşında ciddi bir indirim yapması gerekeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Skriniar’a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği ancak Slovak oyuncunun bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedildi. Galatasaray’ın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.