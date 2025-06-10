Galatasaray, Skriniar için PSG ile görüştü

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe’ye kaptırdığı Milan Skriniar transferi için yeniden girişimlerde bulunuyor. Slovakya merkezli Sport24’ün aktardığına göre, Galatasaray, Milan Skriniar’ın transferine yönelik Paris Saint-Germain ile iletişime geçti ve futbolcunun maddi beklentilerini sorguladı. Fransız ekibi, Skriniar için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.

PAZARLIK BAŞLAYABİLİR

Milan Skriniar ile Galatasaray’da oynamaya istekli olup olmadığını öğrenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla iletişime geçildiği ve olumlu bir geri dönüş alınması durumunda taraflar arasında müzakerelerin başlayabileceği ifade ediliyor. Ancak, Slovak oyuncunun transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 12 milyon euro olan maaş talebi olduğu belirtildi. Ayrıca, Skriniar’ın Suudi Arabistan’dan da teklifler aldığı ve Avrupa’da kalmayı tercih etmesi halinde maaşında önemli bir indirim yapması gerektiği kaydedildi.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, Skriniar’a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdi, fakat Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu yanıt vermediği bildiriliyor. Galatasaray’ın bu transfer için yapacağı hamleler ve Fenerbahçe’nin sunduğu teklifin ardından gelişmeler merakla bekleniyor.