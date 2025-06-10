Galatasaray, Skriniar İçin PSG’ye Başvurdu

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye kaptırdığı Milan Skriniar için yeni bir adım atıyor. Slovakya nüfusundaki Sport24’ün bildirdiğine göre, Galatasaray, Milan Skriniar’ın transferi için PSG ile iletişim kurdu ve kulübün maddi beklentilerini öğrenmek istedi. PSG, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini sarı-kırmızılı ekibe iletti.

Galatasaray, Milan Skriniar ile de iletişim kurarak oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymeye istekli olup olmadığını araştırıyor. Eğer olumlu bir yanıt alınırsa, taraflar arasında pazarlık süreci başlayacak. Ancak, Slovak oyuncunun transferinde en büyük engelin yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER VAR

Ayrıca, Milan Skriniar’ın Suudi Arabistan kulüplerinden de teklif aldığı ancak Avrupa’da kalmayı seçmesi durumunda maaşında önemli bir indirim yapması gerektiği kaydediliyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin Skriniar’a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği fakat Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu bir geri dönüş yapmadığı belirtiliyor.