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Galatasaray Süper Kupa’da Trabzonspor ile

GALATASARAY’IN ZİRVEDEKİ BAŞARILARI

Galatasaray’ın Trabzonspor’u 3-0 yenerek kazandığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından, dörtlü final formatında gerçekleşecek olan Süper Kupa’da eşleşmeler netleşiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmış olan Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu da elde ederse, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’la karşılaşacak.

SÜPER LİG’DE SIRALARIN ÖNEMİ

Süper Lig’de ikinciliği elde eden Fenerbahçe ise, ligi üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biri olan Beşiktaş ya da Samsunspor ile mücadele edecek. İki yarı final karşılaşmasının kazananları, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu durum, kupa mücadelelerinin heyecanını artırıyor.

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