Galatasaray Taraftar Derneği İftar Yemeğinde Buluştu

KÜTAHYA’DA GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ

Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Reşat Zeytinoğlu, iftar yemeği programını her yıl geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Zeytinoğlu, “Amaçlarımız Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak” diye ifade etti. Başkan, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Derneğimizi yaşatmamız için hep birlikte çalışmamız lazım. Türkiye’de Galatasaray kulübüne entegre böyle bir dernek çok az, o nedenle kıymetini bilelim, koruyalım ve kollayalım” şeklinde konuştu. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür eden Zeytinoğlu, Hakan Canpolat ve Fatih Ötün gibi isimleri zikretti.

SOHBETLER VE GELECEK ETKİNLİKLER

İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, yapılacak maç organizasyonu ve yeni etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bu buluşma, Galatasaraylılar arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştirdi.