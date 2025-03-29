Galatasaray Taraftarı Beşiktaş Derbisine Akın Etti

GALATASARAYLI TARAFTARLAR DERBİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacakları derbi için Tüpraş Stadyumu’nda bir araya geldi. Bugün saat 20.30’da başlayacak bu kritik maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını desteklemek amacıyla stadyuma gitmek için toplandı.

TARAFTARLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Taksim Gezi Parkı yakınındaki Mete Caddesi’nde saat 16.30’da toplanan Galatasaraylı taraftarlar, coşkulu tezahüratlar eşliğinde stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyuma giriş yaptı.