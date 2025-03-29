Haberler

Galatasaray Taraftarı Beşiktaş Derbisine Akın Etti

GALATASARAYLI TARAFTARLAR DERBİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacakları derbi için Tüpraş Stadyumu’nda bir araya geldi. Bugün saat 20.30’da başlayacak bu kritik maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını desteklemek amacıyla stadyuma gitmek için toplandı.

TARAFTARLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Taksim Gezi Parkı yakınındaki Mete Caddesi’nde saat 16.30’da toplanan Galatasaraylı taraftarlar, coşkulu tezahüratlar eşliğinde stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyuma giriş yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ramazan Tatilinde Edremit’te Trafik Yoğunluğu

Edremit'te 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sırasında trafik yoğunluğu arttı. İda Park Kavşağı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri durumun kontrolü için çalışıyor.
Haberler

Edremit’te Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti

Edremit'te etkili olan sağanak yağış, caddeleri ve sokakları suyla doldurdu. Vatandaşlar zorluk çekerken, trafik aksadı; mahalleli kalıcı çözümler istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.