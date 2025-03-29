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Galatasaray Taraftarı Beşiktaş Maçı İçin Dolmabahçe’de

GALATASARAY TARAFTARI DOLMABAHÇE’DE BULUŞTU

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı için Tüpraş Stadyumu’na geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada saat 20.30’da deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek.

TAKFİM GEZİ PARKI’NDA KALABALIK TOPLANMA

Taraftarlar, Taksim Gezi Parkı’nın yanındaki Mete Caddesi’nde saat 16.30’da toplanmaya başladı. Bir araya gelen kalabalık, tezahüratlar yaparak toplu bir şekilde stadyuma doğru yürümeye geçti.

STADYUMDA DÜZENLİ GİRİŞLER

Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının ardından gruplar halinde stadyuma girmeyi başardı. Bu süreçte taraftarların coşkusu dikkat çekti.

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