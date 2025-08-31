Galatasaray Taraftarı Dursun Özbek’İ İstifa Ettirin

GALATASARAY’IN TRANSFER HAKKI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyordu. Bu süre dolarsa Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edemeyecek.

YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, süreçle ilgili açıklama yaparak Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacaklarını söyledi. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı takım taraftarlarının daha da tepkili olmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Taraftarların tepkisi, sosyal medyada hızla yayıldı. #DursunÖzbekistifa etiketi yalnızca 4 dakika içerisinde Türkiye gündeminin zirvesine yerleşti.