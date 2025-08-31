Galatasaray Taraftarından Dursun Özbek’e İstifa Çağrısı

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDEKİ HAKLAR

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkına sahipti. Benfica’ya 5 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyordu ve bu sürenin dolması durumunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı.

SÖZLER TEPKİYİ ARTTIRDI

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreciyle ilgili bir açıklama yaparak Fenerbahçe’ye herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını söyledi. “Sorun çıkarmayacağız” ifadesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini daha da artırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Taraftarların yoğun tepkisi, kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. #DursunÖzbekistifa etiketi, sadece 4 dakika içerisinde Türkiye gündeminin zirvesine yerleşti.