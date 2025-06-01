Galatasaray Taraftarla Kutlama Yaptı

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASIYLA SEVİNDİRDİ

Ligde ve kupada galip gelerek sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası stadyumda coşkulu bir kutlama yaptı. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında evinde Başakşehir’i 2-0’lık skorla yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta kutlamalar düzenledi. Sahaya 5 yıldızlı Galatasaray logosunun yansıtılmasıyla başlayan etkinlikte, dronlarla çeşitli görseller oluşturuldu.

ŞAMPİYONLUK TÖRENİ VE FUTBOLCULARIN GÖSTERİLERİ

Kutlamaların devamında sahanın ortasında bir platform kuruldu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular tek tek sahaya çağrıldı. Futbolcular, seçtikleri şarkılarla sahneye gelirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kenan Doğulu’nun ‘Rütbeni bileceksin’ şarkısıyla sahne aldı. Veda eden futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte sahneye çıkarken, Mertens’in oğlu Ciro’yu kupanın içine koyduğu anlar dikkat çekti.

RENKLİ ANLAR VE TARAFTAR COŞKUSU

Barış Alper Yılmaz, sahaya horon oynayarak çıkma şansı buldu. Onun ardından Dries Mertens, Kerem Demirbay, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu ile birlikte eğlenceli bir gösteri sergiledi. Sezon boyunca gösterdiği performansla beğeni toplayan Victor Osimhen, ‘Yarim Yarim’ şarkısıyla sahneye gelerek ailesiyle birlikte taraftarın ilgisini topladı. Taraftar, “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratında bulundu.

DUYGULU ANLAR VE VEDALAR

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ‘Aşkın olayım’ şarkısıyla sahnede yer aldı. Sevgilisiyle birlikte kendisine yoğun ilgi gösteren taraftar, şarkıyı hep birlikte söyledi. 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak olan Fernando Muslera, sahneye eşi, çocukları ve babasıyla çıkarak duygusal anlar yaşadı. Muslera, Türkçe olarak, “Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum” dedi. Kutlamaların sonunda bu sezon kazanılan iki kupa, kaptan Muslera ve takım arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. Ek olarak, popülaritesi artan Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da sahnede performans sergiledi.