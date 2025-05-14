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Galatasaray Taraftarları Sokaklarda Kutlama Yaptı

ADANA’DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Adana ve Mersin’de, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Adana’da, Galatasaray taraftarları, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u yenerek kupaya ulaşmasının ardından kutlama yapmak için dışarı çıktı. Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının zaferini kutladı. Bazı taraftarlar, araçlarıyla oluşturdukları konvoyla şehirdeki cadde ve bulvarlarda tur attı.

MERSİN’DE COŞKULU KUTLAMALAR

Mersin’de ise taraftarlar, merkez Mezitli ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, mutluluklarını hep birlikte paylaştı. Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğun coşkusunu yaşayan taraftarlar, araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

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