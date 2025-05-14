Galatasaray Taraftarları TFF’ye Tepki Gösterdi

GALATASARAY TARAFTARINDAN TFF BAŞKANINA TEPKİ

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’da, kupa seremonisi sırasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik yoğun bir tepki ortaya çıktı. Final sonrasında madalyalarını almak üzere sahaya doğru yaklaşan Hacıosmanoğlu, anons edilmemesi nedeniyle taraftarların protestosuyla karşılaştı.

PROTESTO ANLARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun sahaya yönelmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar olumsuz tepkilerini göstermeye başladı. Ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı futbolcular ile kulüp yöneticileri de Hacıosmanoğlu ile el sıkışmayarak bu durumu protesto etti. Bu protestolar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.