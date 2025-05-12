Galatasaray Tarih Yazıyor, Geri Döndüm

GALATASARAY’DA GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM

Mario Lemina, “Şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray’ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim” diyerek takıma duyduğu bağlılığı vurguladı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde oldukça istekli bir şekilde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Lemina, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Lemina, Galatasaray’da geri dönüşünün çok büyük bir deneyimle olduğunu ifade etti. “Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray’ın hedeflerini gerçekleştireceğiz” dedi. Geçmişteki durumla ilgili değerlendirme yaparak, pandeminin takımında olumsuz etki yarattığını belirtti. Ancak şu andaki Galatasaray’ın güçlü bir yapıya sahip olduğunu düşündüğünü de ekledi. “Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray’ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim” diye belirtti.

OSIMHEN İLE GÜÇLÜ BİR BAĞ

Takım arkadaşı Victor Osimhen ile olan ilişkisini de dile getiren Lemina, “Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi” dedi. Hedeflerini şampiyonluk ve kupa kazanmak olarak belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın bu hedeflerini desteklemek için birlikte çalışacaklarını belirtti. Osimhen’in kalacağına dair kararın ona ait olduğunu ve bu karara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY TARAFINDAN DESTEK GÖRDÜ

Taraftarlarla ilgili de duygularını paylaşan Lemina, “Taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden de destek oldular ve bunun için teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim” dedi. Florya’daki tesislerden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geçiş ile ilgili olarak ise, “Burada aynı ortam var. Florya’daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla Florya’daki ambiyans da burada oluşturuldu. Florya’da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu. Ama Kemerburgaz, Florya’nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.