Galatasaray teklif sundu

Galatasaray, Maik Nawrocki için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Galatasaray, Legia Varşova’dan 20 yaşındaki stoperi Maik Nawrocki için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ancak Polonya takımı, sarı kırmızılıların yapmış olduğu bu teklifi reddetti.

Victor Nelsson’un sezon sonunda ayrılma ihtimali nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti.

HER AN BİTEBİLİR

Bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti. Cimbom, Belek’te Legia Varşova’nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı.

Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü. Teklifini yükseltmeden yeniledi ve bir sonraki satış teklifi sundu.

Marcao’yu Sevilla’ya gönderdiklerini, Nelsson’un da sezon sonunda Avrupa’dan dev bir takıma transfer olacağını söyledi.

Nawrocki’den sonraki satıştan elde edecekleri rakamın kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polakları ikna etmeye çalıştı.