Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Maçta 3 Değişiklik Yaptı

OKAN BURUK’TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan 2-0’lık deplasman zaferinde takım kadrosunda üç değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata’nın yerlerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen’i sahaya sürdü.

KOREOGRAFİ İLE DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde stadyumda büyük bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey kale arkası tribününde Okan Buruk’un fotoğrafının bulunduğu görselde “The Winner One” ifadesi yer aldı. Doğu Tribünü’nde ise başkan Dursun Özbek’in geçmişte yaptığı, “Onlar dördüncü yıldızı takımdan, biz beşinci yıldızı takarız” açıklaması dikkat çekti. Aynı tribünde “İlk ve tek” yazısı yer alırken, alt kısımda 5 yıldızlı bir görsel oluşturuldu. Güney kale arkasında ise 25 numaralı Galatasaray forması açıldı. Maç başlamadan önce stadyum hoparlörlerinde “Gitme sana muhtacım” şarkısı çalındı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sezon öncesi yaptığı açıklamalar da seslendirildi.

MUSLERA VE MERTENS’E İLGİ

Sarı-kırmızılı forma altında son kez sahaya çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Isınmak için yeşil sahaya gelen Muslera, tribünleri dolaşarak taraftarlarla buluştu. Stadyumun tamamı Uruguaylı kaleci için tezahürat yaparken, Muslera maç öncesinde taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Mertens de sarı-kırmızılı taraftarların sevgi gösterilerine maruz kaldı.

Victor Osimhen için stadyumda karşılaşma öncesinde özel bir şarkı çaldı. Performansıyla takımın kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerinin önemli bir parçası olan Osimhen, stadyuma geldiğinde hoparlörlerden Nazan Öncel’in “Gitme Kal Bu Şehirde” parçası çaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu şarkıya eşlik etti.

BERKAN KUTLU’YA PLAKET

Galatasaray formasıyla 150’nci maçını oynayan Berkan Kutlu’ya karşılaşma öncesinde plaket verildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kutlu’ya 150 numaralı formayı hediye ederek ödüllendirdi.

ALI ASAF DEMİR’İN BALON UÇURMA İSTEĞİ

8 aylıkken kanser hastalığını yenmeyi başaran Ali Asaf Demir, Galatasaray-Başakşehir FK karşılaşması öncesinde balon uçurma etkinliği gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte yeşil zeminde balonları uçurdu. Taraftarlar da küçük çocuğa destek tezahüratlarıyla eşlik etti.

YUSUF DEMİR İLK KEZ 11’DE

Sarı-kırmızılı ekibin genç yeteneği Yusuf Demir, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11’de görev aldı. 2022 yılında kadroya katılan oyuncu, daha önceki 12 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.