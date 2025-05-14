Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Mutlu

GALATASARAY’IN KUPA KAZANIMI VE OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak sezonu kapatan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor ile oynanan final sonrasında duygularını paylaştı. Buruk, “Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum.” dedi. Maçın genelinde üstünlük sağladıklarını vurgulayan Buruk, bunun önemini vurgulayarak, “Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, takımın performansını değerlendirirken, “Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul’a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var.” şeklinde konuştu. Şu anki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Buruk, “Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu.” dedi.

GRUP YARIŞMASINA YAKLAŞIM VE STRATEJİLER

Takımın grup aşamasındaki performansına da değinen Buruk, “İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik.” ifadelerini kullandı. Konyaspor maçındaki 0-0 işareti hatırlatıldığında ise, “Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk.” dedi. Buruk, oyuncuların elenme endişesi taşıdığını belirterek, “Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı.” açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Son olarak Okan Buruk, şampiyonluk hakkında, “Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak.” diyerek sözlerini tamamladı.