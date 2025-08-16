Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer konularına değindi

GALATASARAY’DA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0’lık Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Orta sahaya 10 numara transferi düşünüyor musunuz?” sorusuna karşılık, “Gabriel Sara’nın o rolü oynadığını ve o rolü oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok yüksek. Hem son pasları hem de ceza sahası çevresindeki sızmaları onun da geliştirmesi gerekiyor. Belki bugünkü eksiklerimizden biri” yanıtını verdi.

KADRO YAPISI VE HEDEFLER

Buruk, maçta Barış’ın ilk yarıda fazla koştuğunu belirtti ve “Oradaki oyuncu sayımızın da çok azaldığını söyleyebilirim” diyerek değerlendirmelerini sürdürdü. Ayrıca, ceza sahasına sızmaları yapabilecek, kanatlardan gelişlerde ceza sahasına yapılan paslarda doğru vuruşları yapabilecek bir oyuncu yapılarının mevcut olduğunu ifade etti. Kadro ile ilgili düşüncelerinin olduğunu vurgulayan Buruk, “Elimizde süre de var. Bununla ilgili karar alabiliriz” dedi. Takımın hedefleri arasında öncelikli olarak Osimhen’in olduğunu belirten Buruk, kaleci ve savunma oyuncusu profiline yönelik hedefler de olduğunu açıkladı.

OYUNCU PROFİLİ VE MALİYETLER

Buruk, mevcut kadro yapısının geliştirilmesi için gerekli oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Hep oyuncu almak güzel, keşke hep alsak ama oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz” diyen Buruk, ücretlerin önemli ölçüde arttığını ifade etti. “Artık eskisi gibi de değil. Eskiden bir lira ödüyorsanız, şu anda üç lira ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi” diyerek bütçe kullanımı konusunda dikkatli davranacaklarını dile getirdi.

Buruk ayrıca, istediği oyuncu profilini de açıkladı. “Şu anda Davinson Sanchez ve Abdülkerim var. Yükü geçen sezon onlar çekti” ifadesini kullanan Buruk, “Aradığım profil, sağ bek ve stoperde oynayabilen oyuncu” sözleriyle transfer hedeflerini netleştirdi.