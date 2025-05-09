Galatasaray, Tenerife’yi 90-80 yendi

GALATASARAY FİNALDE

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four’da İspanyol ekibi Tenerife’yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Maçın oynandığı yer SUNEL Arena oldu ve maçta Ademir Zurapovic, Yohan Rosso ve Gvidas Gedvilas hakemlik yaptı.

TAKIM PERFORMANSLARI

Tenerife ekibinde Giorgi Shermadini 11, Marcelo Huertas 18, Jaime Fernandez 2, Aaron Doornekamp 4, Tim Abromaitis 7, Konstantin Kostadinov, David Kramer 4, Thomas Scrubb 11, Bruno Fitipaldo 7, Ibou Badji 4 ve Lluis Costa 12 sayı üretti. Başantrenör, Txus Vidorreta oldu.

Galatasaray’ın kadrosunda ise Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 6, Will Cummings 21, Roberts Blumbergs 2, James Palmer Jr. 15, Tyrone Wallace 3, Mike Young 8, Angel Delgado 7, Ebuka Izundu 21 ve Sadık Emir Kabaca 5 sayı kaydetti. Başantrenör Yakup Sekizkök olarak görev yaptı.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçta ilk periyot, 24-20 Tenerife’nin, devre ise 43-40 Tenerife’nin üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyot ise 55-64 Galatasaray lehine sonuçlandı.

İstanbul’da gerçekleşen bu önemli maç, Galatasaray’ın finale yükselmesini sağladı.