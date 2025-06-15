Galatasaray, Ter Stegen için bekliyor

GALATASARAY’IN TRANSFER ARAYIŞLARI

Süper Lig’de transfer sürecini hızlandırmak isteyen Galatasaray, kaleci takviyesinde arayışlarını devam ettiriyor. Son günlerde ise beklenmedik bir gelişme meydana geldi.

BARCELONA’DAN MÜJDELİ HABER

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Galatasaray’ın transfer gündeminde bulunan Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona’dan olumlu bir haber geldi. 33 yaşındaki kaleciyi, yüksek maaşı nedeniyle bonservissiz olarak serbest bırakmaya hazırlandığı bildirildi. Haberde, Katalan devi ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen’in yeni takım arayışlarına başladığı öne sürüldü.

TER STEGEN’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon, sakatlığı nedeniyle yalnızca 9 maçta süre alan Ter Stegen, kalesinde 11 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı. Alman file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.