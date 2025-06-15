Haberler

Galatasaray, Ter Stegen için bekliyor

GALATASARAY’IN TRANSFER ARAYIŞLARI

Süper Lig’de transfer sürecini hızlandırmak isteyen Galatasaray, kaleci takviyesinde arayışlarını devam ettiriyor. Son günlerde ise beklenmedik bir gelişme meydana geldi.

BARCELONA’DAN MÜJDELİ HABER

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Galatasaray’ın transfer gündeminde bulunan Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona’dan olumlu bir haber geldi. 33 yaşındaki kaleciyi, yüksek maaşı nedeniyle bonservissiz olarak serbest bırakmaya hazırlandığı bildirildi. Haberde, Katalan devi ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen’in yeni takım arayışlarına başladığı öne sürüldü.

TER STEGEN’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon, sakatlığı nedeniyle yalnızca 9 maçta süre alan Ter Stegen, kalesinde 11 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapadı. Alman file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İskenderun’da İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

İskenderun’da iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Aksaray’da Kazada 8 Kişi Yaralandı

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.