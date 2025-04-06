Galatasaray TFF’ye İtirazda Bulundu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında PFDK’nın sarı-lacivertli takıma verdiği cezalara itiraz etti. Sarı-Kırmızılı kulüp, TFF’ye yazılı bir başvuru yaparak, verilen bu cezaların hukuksuz olduğu yönündeki görüşünü belirtti. Galatasaray, bu konuyla ilgili olarak “Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı” şeklinde bir açıklama yaptı.

CEZALARIN DAĞILIMI

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile futbolcular Fred’e üçer maç ceza verirken, Mert Hakan Yandaş’a bir maç ceza uyguladı. PFDK’nın açıklamasında, “Jose Mourinho’nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT’nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi. Fred’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası, Mert Hakan Yandaş’a ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket dolayısıyla 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco’ya talimatlara aykırı hareketten 117 bin, antrenörlerden Salvatore Foti’ye rakip takım sporcusuna yönelik hakareti sebebiyle 4 maç men ve 117 bin, Sandro Zufic’e ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildiği belirtildi. PFDK, sarı-lacivertli kulübe toplamda 900 bin 750 lira para cezası verdi.

GALATASARAY’IN DURUMU

Cezalar nedeniyle Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, kupa maçlarında cezalarını çekerken, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görevlerini yapabiliyor. Öte yandan, PFDK karşılaşmadan sonra disipline sevk edilen Galatasaray ile futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında henüz bir karar açıklamadı.