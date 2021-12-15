Galatasaray TFF’ye resti çekti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’na yayın ihalesi konusunda resti çekti.

Yayın ihalesi hakkında konuşan Elmas:

”Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF’nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız” dedi.