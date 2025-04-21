Galatasaray, Torreira’nın Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY TORREIRA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Galatasaray, oyuncularının geleceği konusunda belirsizlik yaşayan Lucas Torreira ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

TORREIRA’NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Lucas Torreira’yı 2022 yazında Arsenal’dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda toplamda 123 maçta yer aldı. Bu süreçte 4 gol atarak, 6 asist yapma başarısı gösterdi. Torreira, Galatasaray formasıyla 2 kez Süper Lig ve 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.