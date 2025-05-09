Galatasaray, Trabzon’a Ulaştı, Maç Hazır

GALATASARAY TRABZON’A ULAŞTI

Galatasaray kafilesi, Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için havayoluyla Trabzon’a ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, Trabzon Havalimanı’na saat 18.00’de iniş yaptı ve dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

OTOBÜS’E BİNEREK OTELE GEÇTİLER

Galatasaray, havalimanı çıkışından sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-kırmızılı oyuncular, Trabzonspor ile yarın saat 19.00’da Papara Park Stadyumu’nda bir araya gelecek. Trabzonspor karşılaşması için Galatasaray’ın 30 kişiden oluşan kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürbüz, Lucaz Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.”