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Galatasaray Trabzon’da Taraftarlar Karşılayacak

GALATASARAY TRABZON’A GELDİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacak olan Galatasaray, Trabzon kentine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’dan özel uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Buradan sonra otobüsle kampa gireceği otele doğru yola çıktı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray kafilesi, otelin önünde bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Bu, takımın moral bulmasını sağladı.

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