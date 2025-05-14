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Galatasaray, Trabzon’u 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN KUPA ZAFERİ

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Bu zafer, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde gerçekleşti ve karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda oynandı. Galatasaray’ın galibiyetini Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle elde etti. Osimhen, maçta attığı 2 golle dikkat çekti.

OSIMHEN’İN YILDIZLAŞMASI

Bu sonuçla Galatasaray, 2024-2025 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve kupayı 19. kez müzesine götürdü. Maçın ardından, spor yazarlarının oylarıyla Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi. Bu sezon Türkiye liginde attığı toplam 35 golle, en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırma başarısını gösterdi. Kupa töreni öncesi Osimhen’e bir plaket takdim edildi.

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