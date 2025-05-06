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Galatasaray, Trabzonspor’a Hazırlanıyor

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Süper Lig’deki 35. hafta mücadelesinde 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına hızla başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

DİNAMİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Dinamik ısınmayla start alan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, iki grup halinde gerçekleştirdikleri 10’a 2 pas organizasyonunun ardından 4’e 4 oyun ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonunda dört takımlı bir turnuvayla günü tamamlayan takım, yarın yapılacak çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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