Galatasaray Trabzonspor Finali 14 Mayıs

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Ziraat Türkiye Kupası final maçı, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45’te gerçekleştirilmek için planlandı. Bu dev mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına toplamak için hazırlanıyor.

STADYUM VE YAYIN BİLGİLERİ

Final karşılaşması, Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Modern mimarisiyle dikkat çeken bu stat, önemli müsabakaya ev sahipliği yapacak. Maç, ATV kanalında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek, böylece taraftarlar final heyecanını hem stadyumda hem de ekran başında yaşayabilir.

BİLET FİYATLARI VE SATIŞ TARİHİ

Maç için belirlenen bilet fiyatları da açıklandı. Kale arkası tribünleri 750 TL, maraton tribünü ise 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Tribünlerin dağılımı da netleşti; Doğu Maraton tribünü ve Güney kale arkası bölümleri, Trabzonspor taraftarlarına ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet satışları 6 Mayıs Salı günü itibarıyla başlayacak. Taraftarlar, biletlerini Passo platformu üzerinden satın alabilecek.