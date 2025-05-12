Galatasaray, Trabzonspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY’IN MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. İstanbul’daki Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir kısmı basına açık yapıldı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladıktan sonra top kapma çalışması ile ilerledi. Daha sonra oyuncular, 3 takıma ayrılarak dar alanda minyatür kale üzerinden taktik maç yaptı. Antrenmanı Galatasaraylı yöneticiler de takip etti.

SON HAZIRLIKLAR VE GAZİANTEP YOLCULUĞU

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı maçın final hazırlıklarını yarınki antrenman ile tamamlayacak ve ardından Gaziantep’e hareket edecek.