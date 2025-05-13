Galatasaray, Trabzonspor İçin Gaziantep’te

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep’e doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosu da duyuruldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçı, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek.

KAMP HAZIRLIĞI BİTİYOR

Galatasaray, bu önemli maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Gaziantep’e doğru hareket etti. Sarı-kırmızılılar, tam kadro olarak bu yolculuğu gerçekleştirdi.

KADRO AÇIKLANDI

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı için belirlenen kamp kadrosu şu şekilde: “Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Mario Lemina.”

Bu karşılaşmanın sonucu, Galatasaray’ın sezonundaki önemli bir dönemeç olacak.